Barış Pınarı bölgesinde 7, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, 7'si Barış Pınarı bölgesinde, 2'si Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere sızma ve saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimlerinde bulunan, Barış Pınarı bölgesinde 7, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 olmak üzere toplam 9 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.