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Aktüel Barınaktan pitbull cinsi 2 köpek çalan 3 şüpheli yakalandı
Aktüel

Barınaktan pitbull cinsi 2 köpek çalan 3 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-01 13:19:47 -
Barınaktan pitbull cinsi 2 köpek çalan 3 şüpheli yakalandı

MARDİN (AA) - Mardin'de hayvan barınağından pitbull cinsi 2 köpek çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mardin Büyükşehir Belediyesine ait hayvan barınağından 2 pitbull cinsi köpeğin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheliler E.S, M.S. ve T.Ö'yü ikametlerine düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Çalınan hayvanlar bulunarak barınak yetkililerine teslim edildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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