Barınaktaki olayda 'FETÖ' provokasyonu! 2. Gezi Kalkışması için düğmeye basıldı!

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başıboş köpek sorunuyla ilgili talimatının ardından gizli bir el harekete geçti.

Şaibeli sözde hayvan derneklerinin sosyal medyada paylaştığı bir video üzerinden provokasyonun fitili ateşlenirken FETÖ'nün de provokasyonda yer aldığı ortaya çıktı.

FETÖ firarisi sözde hayvanseverlere akıl verdi

FETÖ firarisi Cevheri Güven'in dahil olduğu Twitter sohbet odasından sözde hayvanseverleri kışkırtmaya çalıştı.

"Tahammül edilemeyecek şeyler" diyerek galeyena getirmeye çalışan FETÖ'cü Cevheri Güven, "Duyarlılığınız ve kamuoyun oluşturma çabanız çok önemli" ifadelerini kullandı.

Hayvan derneklerinden tehdit ve provokasyon: Türkiye'nin kırılma noktası

Daha önce birçok kez Akit'in gündeme getirdiği dolandırıcılık ve adam yaralamadan sabıkalı Erkin Erdoğdu'nun sahibi olduğu Paw Guards isimli hayvan derneği, provokasyonun başını çekiyor. Bot hesapları da kullanarak etiketleri trendlere sokan Paw Guards'ın hesabından yapılan paylaşımlar, Gezi Kalkışması dönemindeki provokasyonlarla benzerlik göstermesi dikkat çekiyor.

"Türkiye'nin kırılma noktası" diyerek niyetlerini ortaya koyan Paw Guards adlı oluşum, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden toplanarak Konya'daki barınağa polise rağmen girmeye çalıştı.

Asılsız görüntülerin dolaşıma sokulacağı itirafı

Twitter sohbet odaları açan Paw Guards yöneticisi Erkin Erdoğdu ve Turan Kaya isimli şahsın açıklamaları şoke etti.

Organize bir şekilde hareket ettikleri anlaşılan Erkin Erdoğdu ve Turan Kaya'nın ifadeleri, provokasyonu gözler önüne serdi.

Turan Kaya'nın "Seçim yaklaştıkça vites yükselteceğiz zaten. Yani birçok şeyi göze alıp çok gaddar, çok acımasız paylaşımlar da gelmeye başlayacak yakında" dediği görülürken Erkin Erdoğdu ise "Bu öldürülen hayvanların videolarını, fotoğraflarını, haberlerini paylaşın bu gece. Elimde 1000'e yakın video var hepsini paylaşacağım" ifadelerini kullandı. Erkin Erdoğdu'nun 1000 videoluk arşivi nasıl elde ettiği ise merak konusu oldu.

2. Gezi kalkışması için çağrı yapıyorlar

Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları ise 2. Gezi Kalkışması için çağrı yaptı. Provokasyonların peş peşe gelmesi dikkat çekti.

Yabancılar provokatörler de devrede: Dünyayı Türkiye'ye kışkırttı!

Gezi Kalkışması'nı hatırlatan bir diğer unsur ise yabancıların olaya dahil olması. İngiliz vatandaşı Dominic Dyer isimli yabancı bir provokatör de devreye girerek Konya'daki olay üzerinden uluslararası alanda provokasyonda bulundu.

Türkiye'nin hayvanları katlettiğini iddia eden provokatör, diğer ülkelerin sözde aktivistleri desteklemesi çağrısında bulundu.

Ünlülerin de Gezi'deki gibi aynı anda düğmesine basıldı

Diğer taraftan Gezi Kalkışması'nda olduğu gibi ünlülerin de eş zamanlı olarak düğmesine basıldı. Geçtiğimiz hafta bir çocuk kuduzdan hayatını kaybetmesine rağmen 3 maymunu oynayan magazinciler, barınaktaki münferit bir olay üzerinden iktidarı hedef aldı. Başta Tarkan, Ajda Pekkan, Şahan Gökbakar gibi isimler yaygara koparmaya çalıştı.