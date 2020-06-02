Barcelona’nın gizlediği olay İspanya’yı karıştırdı

İspanya'da yayın yapan radyolardan RAC1, ülkenin lokomotif takımlarından Barcelona'da 5 corona virüs vakası olduğunu faakt kulübün, zarar görmemek için vakaları gizlediğini iddia etti.

La Liga'nın 11 Haziran'da yeniden başlayacağı duyurulmuştu. İspanya'da lig başlamadan hemen önce ortaya atılan bir iddia kafaları karıştırdı.

Ülkenin ünlü radyolarından RAC1'in ortaya attığı iddiaya göre Barcelona'da 5 futbolcu ve 2 teknik personelde koronavirüs çıktı. Ancak kulüp yönetiminin kulübe zarar vermemek için bunu sakladı.

Bahis geçen 7 kişinin şu anda sağlığının iyi olduğu fakat zamanında bu bilginin saklanmasının ileriki dönem için de kafalarda soru işareti bırakacağı söylendi.