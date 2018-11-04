Barcelona'dan muhteşem geri dönüş! 3-2

Sakatlığı nedeniyle süper yıldızı Messi’den yoksun kalan Barcelona, Rayo Vallecano’yu konuk oldu.

LUİS SUAREZ MAÇA DAMGA VURDU!

Katalan ekibi 11. dakikada Luis Suarez ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, 35’te Pozo ile eşitliği yakalan ev sahibi Rayo Vallecano, 57. dakikada Alvaro Garcia ile 2-1 öne geçti.

Maçın son anlarında baskısını artıran Barcelona, 87. dakikada Dembele ile 2-2’lik eşitliği yakaladı. Mücadelede son sözü 90. dakikada Urugaylı golcü Luis Suarez söyledi: 2-3

Karşılaşmadan 3-2 galip ayrılan Barcelona puanını 24’e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Galibiyet fırsatınısonanlarda kaçıran Vallecano ise 6 puanla küme düşme hattında kaldı.