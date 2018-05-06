Barcelona'dan "Griezmann" açıklaması geldi

Valverde, basına yaptığı açıklamada, şunları aktardı;

"Eminim ki Luis Suarez, Antoine Griezmann'ın transferi için mecazi bir konuşma yapmıştır. Çünkü Atletico'nun oyuncusu. Gelecekte ne olur ben de bilmiyorum. Suarez biliyor mu? Bunu ben de bilmiyorum. Konuşmak istemezdim ama hep aynı soru"

SUAREZ, GRIEZMANN HAKKINDA NE DEMİŞTİ?

Uruguaylı yıldız, Greizmann hakkında ülkesinde bir radyo programında, ''Kulübe Griezmann, Ousmane Dembele ve Philippe Coutinho gibi kaliteli oyuncuların gelmesi muhteşem bir şey. O, yıllardır yüksek seviyede oynuyor. Atletico Madrid gibi bir takıma hücumda liderlik yapıyor ancak dünyadaki en iyi kupayı kazanmak istiyorsa Barcelona'ya gelmeli, burada iyi karşılanacak.'' ifadelerini kullanmıştı.