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Barcelona, Valencia'dan Murillo'yu kiraladı

- Barcelona Kulübü, satın alma opsiyonuyla Jeison Murillo'yu sezon sonuna kadar kadrosuna kattı

20 Aralık 2018 Perşembe 23:34
Barcelona, Valencia'dan Murillo'yu kiraladı


MADRİD (AA) - İspanya'nın Barcelona Kulübü, Valencia'da forma giyen Kolombiyalı defans oyuncusu Jeison Murillo'yu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.

Barcelona Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Valencia Kulübü ile varılan anlaşmayla Murillo'nun sezon sonuna kadar kiralandığı duyuruldu.

Murillo'nun bonservisini satın alma opsiyonuna sahip Barcelona, sezon sonunda Kolombiyalı futbolcuyu kadrosunda tutmaya devam etmek istemesi halinde Valencia'ya 25 milyon avro ödeyeceğini bildirdi.

Murillo'nun 27 Aralık'ta Barcelona Kulübünde basına tanıtılacağı açıklandı.

Öte yandan, İspanyol basını, Barcelona'nın sezon sonuna kadar Murillo'yu kiralama bedeli olarak Valencia'ya 2 milyon avro ödeyeceğini yazdı.

26 yaşındaki Murillo, 2017 Ağustos ayında İtalya'nın Inter takımından Valencia'ya transfer olmuştu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 23:34
  1. Barcelona
  2. FUTBOL TRANSFER
  3. İspanya'dan futbol
  4. Jeison Murillo

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