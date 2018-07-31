Barcelona Kartal'ın da istediği Mignolet için devreye girdi
Fabri'nin satılmasından sonra kaleyi deneyimli bir isme emanet etmek isteyen Beşiktaş'a kötü haber.31 Temmuz 2018 Salı 22:04
Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan ve bu doğrultuda kadrosuna takviye yapmak için çalışmalarını sürdürenBeşiktaş'a kaleci transferi için dev bir rakip çıktı...
Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Premier Lig ekibi Liverpool'un Belçikalı kalecisi Simon Mignolet için La Liga deviBarcelona'nın da devreye girdiği bildirildi.
Sky Sports, Barcelona'nın 30 yaşındaki tecrübeli kaleciyi kadrosuna katmak istediğini duyurdu.
Liverpool'un Roma'dan Alisson'u rekor bir bedelle transfer etmesinin ardından Mignolet, Loris Karius'un da arkasında 3. kaleci konumuna düşmüştü.
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