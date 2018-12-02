Barcelona evinde galip
- La Liga'nın 14. haftasında Barcelona, sahasında Villarreal'i 2-0 mağlup etti02 Aralık 2018 Pazar 23:30
İSTANBUL (AA) - İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) Barcelona, sahasında Villarreal'i 2-0 yendi.
La Liga'nın 14. haftasında Barcelona, Camp Nou'da Villarreal'i konuk etti.
Barcelona, 36. dakikada Gerard Pique ve 87. dakikada Carles Alena'nın attığı gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Barcelona, 28 puana yükseldi. Villarreal ise 14 puanda kaldı.
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