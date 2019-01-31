Barcelona, Emerson'u transfer etti

Barcelona, Emerson'u transfer etti31 Ocak 2019 Perşembe 22:16
İSTANBUL (AA) - İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, Brezilyalı futbolcu Emerson Aparecido Leite De Souza Junior'u transfer etti.
Barcelona'dan yapılan açıklamada, 20 yaşındaki futbolcunun transferi için kulübü Atletico Mineiro ile anlaşma sağlandığı kaydedildi.
İspanyol ekibi 5 yıllığına renklerine bağladığı sağ bek için 12 milyon avro bonservis öderken, Emerson 1 Temmuz 2019'dan itibaren takıma katılacak.
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