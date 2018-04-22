Barça yüzyılda bir ilki başardı!
İspanya Kral Kupası, finalde Sevilla'yı 5-0'lık skorla mağlup eden Barcelona'nın oldu. Bu galibiyetle birlikte art arda 4. kez kupayı müzesine götüren Katalan temsilcisi, bu yüzyılda bunu başaran ilk takım olarak kayıtlara geçti.22 Nisan 2018 Pazar 10:38
Wanda Metropolitano Stadı'nda dün oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Barcelona, 14. dakikada Luis Suraez'in ani gelişen atakta kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Rakibine karşı üstün oyununu sürdüren Katalan ekibi, Lionel Messi'nin 31. dakika ve Luis Suarez'in 40. dakikadaki golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. Mücadelenin 52. dakikasında kaleciyi çalımlayarak ağları havalandıran Andres Iniesta farkı 4'e, 69. dakikada Philippe Coutinho da 5'e çıkardı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, karşılaşma Barcelona'nın 5-0'lık galibiyeti ile sona erdi.
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