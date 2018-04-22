Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Barça yüzyılda bir ilki başardı!

İspanya Kral Kupası, finalde Sevilla'yı 5-0'lık skorla mağlup eden Barcelona'nın oldu. Bu galibiyetle birlikte art arda 4. kez kupayı müzesine götüren Katalan temsilcisi, bu yüzyılda bunu başaran ilk takım olarak kayıtlara geçti.

22 Nisan 2018 Pazar 10:38
Barça yüzyılda bir ilki başardı!

Wanda Metropolitano Stadı'nda dün oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Barcelona, 14. dakikada Luis Suraez'in ani gelişen atakta kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Rakibine karşı üstün oyununu sürdüren Katalan ekibi, Lionel Messi'nin 31. dakika ve Luis Suarez'in 40. dakikadaki golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. Mücadelenin 52. dakikasında kaleciyi çalımlayarak ağları havalandıran Andres Iniesta farkı 4'e, 69. dakikada Philippe Coutinho da 5'e çıkardı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, karşılaşma Barcelona'nın 5-0'lık galibiyeti ile sona erdi. 

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 10:38
  1. Barcelona
  2. İspanya Kral Kupası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kabil’de intihar saldırısı: 7 ölü, 15 yaralı
    1. Kabil’de intihar saldırısı: 7 ölü, 15..
    2. Portakal şaşırtmadı!
    3. Barça yüzyılda bir ilki başardı!
    4. Sınava hazırlanan adaylara uzmanlardan..
    5. Adana’da 83 yaşındaki yaşlı kadının..
    6. Putin liste dışı bırakıldı
    7. Çürümeye terk edilen milyonlarca araç..
    8. Emekliye 4 müjde birden!
    9. Nasrallah'tan sert çıkış: İsrail'in..
    10. Meteoroloji duyurdu! Önümüzdeki 5 gün...
    11. Mahçupyan'dan dikkat çeken iddia:..
    12. Dünyada tek; Türkiye'ye geliyor
    13. Damadın verdiği cevap sonrası nikah..
    14. 'O, hocaefendi değil, meczuptur'
    15. Eski Bakan haddini iyice aştı!..
    16. Sözcü CHP'yi iyi sattı! Saflar belli..
    17. Malatya’da karşı şeride geçti 3..
    18. Yüzünde başlamıştı şimdi günbegün..
    19. Aykut Kocaman'dan Şenol Güneş'e şok..
    20. Beşiktaşlı yönetici isyan etti! 'Özür..
    Türkiye'ye gelecekti! Mossad öldürdü
    Türkiye'ye gelecekti! Mossad öldürdü
    ABD medyası: Darbeyi yapan isim..
    ABD medyası: Darbeyi yapan isim..
    Enes Kanter'den tuhaf paylaşım: Hazır mısın Türkiye?
    Enes Kanter'den tuhaf paylaşım: Hazır mısın Türkiye?
    Türkiye'nin her yerinden 20 ton altına koştular!
    Türkiye'nin her yerinden 20 ton altına koştular!
    Suudi Arabistan'da darbe iddiası! İlk görüntüler
    Suudi Arabistan'da darbe iddiası! İlk görüntüler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi indirdiğimiz anda...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi indirdiğimiz anda...
    Silahlı İnsansız Deniz Aracı dünya medyasında
    Silahlı İnsansız Deniz Aracı dünya medyasında