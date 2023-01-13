Barbaros Hayreddin - Sultanın Fermanı başlıyor! Yüzyıllık Osmanlı’yı yenebilmek için karar: Kemankeş Paşa amacına ulaşabilecek mi?

Hayreddin, Fransa Kralı, Francois’ in çocuğunu kurtarmak için Kral Şarlken’ in sarayına girmenin yolunun arar ve Mia De Luna’ nın yardımıyla da bir çözümü bulur. Peki çocuğu kurtarabilecek midir?

Kemankeş Paşa, Seyyare Hatun ile izdivaç yapmak için gerekli hazırlıkları yapmaya başlar ama hiç beklemediği bir engelle karşılaşır, annesi Halime Hanım… Valide hanımın tüm oyunlarına rağmen Kemankeş Paşa amacına ulaşabilecek midir?

Yahya, Murad efendinin aniden işlerin içine bu kadar hızlı dahil olmasından şüphe duyar ve takip etmesi için Geveze Çavuş’ u görevlendirir.

Hayreddin Reis, Kral Şarlken’ in Osmanlı’yı yenebilmek için müttefik toplamaya çalıştığını bunun içinde Amiral Andrea Doria’ yı görevlendirdiğini öğrenir. Barbaros Hayreddin buna engel olmak için elinden geleni yapacaktır.

Kurgu, aksiyon ve macera türündeki Türk televizyon dizisidir.

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı, ES Film imzalı, ilk bölümü 23 Aralık 2022 tarihinde yayımlanan yönetmenliğini Berat Özdoğan'ın üstlendiği, senaryosunu Zülküf Yücel'in yazdığı tarihî, kurgu, aksiyon ve macera türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizide, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk kaptan paşası ve kaptan-ı deryası olarak bilinen ünlü denizci Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatı anlatılmaktadır. Peki ama Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinin oyuncuları kim?

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisi oyuncuları ve karakterleri

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı Dizisi Hikayesi ve Oyuncuları

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinin oyuncuları arasında; Tolgahan Sayışman, Ufuk Özkan, Bahadır Yenişehirlioğlu, Arif Pişkin, Melisa Döngel, Hasan Küçükçetin, Başak Daşman, Ceren Soylu, Gökhan Gencebay, Deniz Çom, Gurur Aydoğan, İlkay Kayku, Yılmaz Bayraktar, Duygu Gürcan, Halil İbrahim Kurum, Gizem Aydın, Ercüment Fidan, Demirhan Demircioğlu, Sibel Kasapoğlu, Yaşar Aydınlıoğlu, Bahadır Karaca, Yiğit Arda Tan, Revan Çolak yer alıyor.

Barbaros Hayreddin-Sultanın Fermanı 4. Bölüm

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