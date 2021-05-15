Baran Akbulut kimdir? Baran Akbulut kaç yaşında? Baran Akbulut son hali
Yunus Emre Aşkın Yolculuğu dizisinde Molla Kasım karakterini oynayan Baran Akbulut’un son halini görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Peki Baran Akbulut kimdir? Baran Akbulut kaç yaşında? Baran Akbulut hangi dizilerde oynadı?
Baran Akbulut 12 Nisan 1984 tarihinde İstanbul’da doğdu. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olarak eğitim hayatını tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini Halid Ziya Uşakligil`in dizi film haline uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinde şoför Beşir karakteri ile tanınmıştır. Birçok dizi ve sinema filminde rol alan Baran Akbulut oyunculuk konusunda kısa zamanda büyük bir yol almıştır.
Baran Akbulut hangi dizilerde oynadı?
Kuzgun, TV dizisi - 2019
Aşk ve Mavi , TV dizisi - 2016
Yunus Emre Aşkın Yolculuğu, TV dizisi - 2015
Yedi Güzel Adam, TV dizisi, 2014
Çanakkale 1915, sinema filmi, 2012
Son, TV dizisi, 2012
El Yazısı, sinema filmi, 2012
Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (3. sezon), TV dizisi, 2012
Usta, sinema filmi, 2012
Baran Akbulut son hali