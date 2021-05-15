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Biyografi Baran Akbulut kimdir? Baran Akbulut kaç yaşında? Baran Akbulut son hali
Biyografi

Baran Akbulut kimdir? Baran Akbulut kaç yaşında? Baran Akbulut son hali

Yunus Emre Aşkın Yolculuğu dizisinde Molla Kasım karakterini oynayan Baran Akbulut’un son halini görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Peki Baran Akbulut kimdir? Baran Akbulut kaç yaşında? Baran Akbulut hangi dizilerde oynadı?

Yeniakit Publisher
2021-05-15 07:54:00 - 2021-05-15 07:54:33
Baran Akbulut kimdir? Baran Akbulut kaç yaşında? Baran Akbulut son hali

Baran Akbulut 12 Nisan 1984 tarihinde İstanbul’da doğdu. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olarak eğitim hayatını tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini Halid Ziya Uşakligil`in dizi film haline uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinde şoför Beşir karakteri ile tanınmıştır. Birçok dizi ve sinema filminde rol alan Baran Akbulut oyunculuk konusunda kısa zamanda büyük bir yol almıştır.

Baran Akbulut hangi dizilerde oynadı?

Kuzgun, TV dizisi - 2019

Aşk ve Mavi , TV dizisi - 2016

Yunus Emre Aşkın Yolculuğu, TV dizisi - 2015

Yedi Güzel Adam, TV dizisi, 2014

Çanakkale 1915, sinema filmi, 2012

Son, TV dizisi, 2012

El Yazısı, sinema filmi, 2012

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (3. sezon), TV dizisi, 2012

Usta, sinema filmi, 2012

Baran Akbulut son hali

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