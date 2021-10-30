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Aktüel Barajlar sos veriyor
Aktüel

Barajlar sos veriyor

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı son bir haftada yüzde 1,09 düşerek yüzde 45,76 olarak ölçüldü.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 19:01:00 -
Barajlar sos veriyor

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 22 Nisan’da yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 81,15’e kadar çıkan barajlardaki doluluk oranı, sonbaharla birlikte başlayan yağışlara rağmen düşmeye devam ediyor.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 45,76 olarak ölçülürken, son bir haftada yaşanan düşüş yüzde 1,09 oldu.

Su miktarı Istrancalar’da yüzde 33,84, Terkos’ta yüzde 48,46, Sazlıdere’de yüzde 22,27, Alibey’de yüzde 15,66, Büyükçekmece’de yüzde 43,62, Ömerli’de yüzde 72,93, Darlık’ta yüzde 42,94, Elmalı’da yüzde 54,95, Kazandere’de yüzde 10,15 ve Pabuçdere’de yüzde 3,15 olarak kaydedildi. İstanbul’a su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 397,5 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.
Kente su sağlayan Melen ve Yeşilçay’dan 2021 yılında şu ana kadar alınan su miktarı ise 529,86 milyon metreküp oldu.

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