Banyodaki pası saniyede cila gibi parlatıyor! Fayans, musluk, küvetiniz dile gelecek! Hem doğal hem pratik…

Banyoda pas lekeleri belirdiğinde, genellikle musluk suyunun kalitesinin düşük olması ve emaye kaplamanın başlangıçta kötü durumda olması sorunun kaynağı olabilir. Ancak, bu sorunu çözmek için pahalı araçlar kullanmanın yanı sıra halk yöntemlerini de deneyebilirsiniz. Aşağıdaki yöntemle banyonuz pırıl pırıl olacak…

Hidrojen peroksit ve amonyak gibi malzemelerle paslı lekelerle başa çıkabilirsiniz. İşte 5 adımda banyodaki pas ve kirden kurtulma yöntemi:

1. Peroksit ve amonyağı karıştırın: Peroksit ve amonyağı birleştirerek pas temizleme çözeltisi hazırlayın. Bu karışımda, amonyak miktarı peroksit miktarının üç katı olmalıdır.

2. Sıvıyı bekletin: Hazırlanan çözeltiyi büyük bir cam kabın içine dökün ve 10 dakika bekletin. Bu süre, malzemelerin etkili olması için gereklidir.

3. Süngerle uygulayın: Hazırlanan çözeltiye bir süngeri batırın ve banyonun paslı alanlarında kullanın. Süngeri lekelerin üzerinde “yürütün” ve çözeltinin etkisini arttırın.

4. Bekletin: Kullanılan ürünü hemen yıkamayın. Peroksit ve amonyak karışımının tesisat yüzeyinde en az çeyrek saat beklemesi gerekmektedir. Bu süre, lekelerin daha iyi çözülmesini sağlar.

5. Durulayın: Çeyrek saatlik beklemenin ardından banyoya temiz su dökerek ürünü durulayın. Ancak, suyun sıcaklığının düşük olmamasına dikkat edin.

PAS LEKESİ ANINDA SİLİNECEK

Bu yöntem genellikle işe yarar ve pas lekelerinin kaybolmasını sağlar. Ancak, eğer kirlilik çok ciddi ve eskiyse, tek bir işlem yeterli olmayabilir. Bu durumda, ikinci bir prosedür gerekebilir ve tesisat yüzeyinin temizlenmesi için ek çaba harcamanız gerekebilir.

Banyoyu amonyak ve hidrojen peroksit ile temizlemeden önce ev tipi eldiven giymeniz önemlidir. Bu, ellerinizi kimyasallardan koruyarak güvenli bir şekilde temizlik yapmanızı sağlar.

ÖNE ÇIKAN VİDEO