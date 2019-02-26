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Banvitli basketbolcular okul ziyaretlerinde

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bulunan Banvit Basketbol Kulübü oyuncuları okul ziyaretleri projesinin ilkini Bandırma Ortaokulu’na gerçekleştirdi.

26 Şubat 2019 Salı 10:22
Banvitli basketbolcular okul ziyaretlerinde

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bulunan Banvit Basketbol Kulübü oyuncuları okul ziyaretleri projesinin ilkini Bandırma Ortaokulu’na gerçekleştirdi.


Bandırma’da basketbolun gelişmesi ve yayılması adına 20 yılı aşkın süredir faaliyetlerini sürdüren Banvit Basketbol Kulübü, bu kapsamda Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan’ın destekleri ile düzenlenecek olan okul ziyaretleri projesinin ilkini Bandırma Ortaokulu’nda gerçekleştirdi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün önderliğinde Bandırma’da yer alan 52 Devlet Okulu’nda Banvit Basketbol Kulübü’nün katılımı ile düzenlenecek seminerlerin ilki, Banvit BK Genel Menajeri Turgay Zeytingöz, Takım Menajeri Varol Yakacılar, Başantrenör Hakan Demir ile oyunculardan Ragıp Berke Atar, Metehan Akyel, Jordan Morgan ve D.J. Shelton ile Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan’ın katılımıyla Bandırma Ortaokulu konferans salonunda gerçekleşti.



Zeytingöz: "Amacımız basketbolu yaygınlaştırmak"


Söyleşinin ilk bölümünde söz alan Banvit BK Genel Menajeri Turgay Zeytingöz ‘‘Karşımızda böyle gülen yüzler ve pozitif insanlar gördükçe bizde yaptığımız işe daha çok motive oluyoruz. O yüzden sizlerle burada bir arada bulunmaktan dolayı hepimiz çok mutluyuz. Öncelikle bu projenin mimarlarından olan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan ve Okul Müdürü Kenan Ülkar’a teşekkür ederiz. Bandırma’da sporu yaygınlaştırmak ve sporcu bir nesil yetiştirmek için kurulmuş bir kulübüz. Bu kulübün asıl amacı Bandırma’nın çevresine sporu ve basketbolu yaygınlaştırmaktır. Bu vesile ile sizlerle birlikte olduğumuz için çok mutluyuz’’ dedi. Banvit BK Genel Menajeri Turgay Zeytingöz’ün konuşmasını tamamlaması sonrası söz alan Banvit BK Başantrenörü Hakan Demir ise söyleşide bulunmaktan ötürü memnuniyetini dile getirirken profesyonel bir basketbolcu olmak için nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında deneyimlerini aktardı.


Söyleşinin ikinci bölümünde sporcular hayattaki hedefleri ve hayallerini gerçeğe dönüştürmeyle ilgi düşüncülerini paylaşırken, daha sonra öğrenciler D.J. Shelton’ın da katılmış olduğu dans gösterileriyle ortaya oldukça renkli görüntülerin çıkmasına neden oldular. Medeni cesaretlerini göstererek sahnede hünerlerini sergileyen öğrencilere Banvit Basketbol Kulübü’nden küçük birer sürpriz vardı. Başarılı sporcular minik hayranlarına Banvit Basketbol Kulübü’nün formalarını hediye ederek unutulmaz bir an yaşattılar.


Söyleşi Banvit BK Başantrenörü Hakan Demir’in, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan’a imzalı Banvit BK forması takdim etmesinin ardından konferansa katılan öğrencilerin yer aldığı toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 10:22
  1. fotoğraf
  2. sergi

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