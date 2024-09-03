Banvit'in kurucusu hayatını kaybetti!

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Banvit'in kurucusu Vural Görener 97 yaşında hayata veda etti.

1927 doğumlu Görener, 1950 yılında Amerikan Koleji’nden mezun oldu. 1951 yılında Kore Savaşı’nda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tercümanlık görevinde bulunan Görener, İstanbul’da ithalat komisyonculuğu ve muhasebecilik görevini üstlendi. 1968 yılında BANVİT’i kurarak yıllarca şirketi başarıyla yönetti. Başarılarıyla anılan Görener, 97 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bandırmalılar tarafından sevilen Görener, 4 Eylül 2024 Çarşamba günü Haydarçavuş Camii’nde kılınacak olan öğle namazının ardından Erdek Belkıs köyünde defnedilecek.

"HER ŞEYİ YORGOR SAMOTRAKİ'DEN ÖĞRENDİM"

Görener, 2008 yılında verdiği bir röportajında "O yıllarda ticaret hayatı ve yönetimle ilgili birçok şey gayrimüslim vatandaşların elindeydi. Ben Yorgo’nun yanında bir sene çalıştım, her şeyi ondan öğrendim, ilk öğretmen gibiydi benim için” demişti.