Bankalar ne zaman kapanıyor 19 Temmuz | Bayramda bankacılık işlemleri konusunda sıkıntı yaşamak istemeyenler arefe günü işlemlerini halletmek istiyor. Bu sebeple pek çok kişi ‘Bankalar bugün kaça kadar açık?” sorusunun cevabını araştırıyor. Bayram tatili pek çok kurum için 16 Temmuz Cuma akşamı başladı. Peki, bugün bankalar açık mı?

Bankalar yarım gün mü çalışacak?

Pek çok kurum ve kuruluşta bayram tatili başladı. Ancak bankalar arefe günü yarım gün hizmet veriyor. Bankalar öğlene kadar açık olacak. Bankaların çalışma saatleri farklılık gösterdiği için kimi bankalar 12.30’a kimi ise 13.00’e kadar açık bulunacak. EFT işlemleri ise bayramda da fast ile yapılabilecek. Bilindiği gibi fast ile 7/24 en fazla 1000 lira eft işlemi yapılabiliyor.