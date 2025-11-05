Bankalar ve Milletvekilleri birbirine girdi!

Avrupa Merkez Bankası'nın dijital euro başlatma planı, AB milletvekilleri ve Avrupa bankacılık sektöründen güçlü muhalefet gördü.

Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) 2029’a kadar dijital euroyu devreye alma hedefi, Avrupa Parlamentosu üyeleri ile kıta bankacılık sektöründe ciddi itirazlara yol açtı.

Financial Times’ın aktardığı bilgilere göre, bugün yapılacak parlamento oturumu öncesinde Deutsche Bank, BNP Paribas ve ING’nin de aralarında bulunduğu 14 büyük banka, dijital euronun özel sektörün mevcut ödeme altyapısını zayıflatabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Söz konusu bankalar, Mastercard, Visa ve PayPal gibi ABD merkezli ödeme devlerine karşı rekabetçi bir alternatif oluşturmak amacıyla güçlerini birleştirerek “Wero” adını verdikleri bir ödeme platformu kurdu.

Toplantı öncesinde yapılan ortak açıklamada, “Perakende dijital euro tasarımının mevcut hali, özel sektör çözümleriyle benzer kullanım alanlarına sahip olsa da tüketiciye net bir avantaj sunmuyor” değerlendirmesi yer aldı.

Avrupa Parlamentosu’nda dijital euro dosyasından sorumlu olan İspanyol muhafazakâr milletvekili Fernando Navarrete ise projenin kapsamının daraltılması gerektiğini savunarak daha sınırlı bir modelin uygulanması yönünde görüş bildirdi.