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Bankalar İnanlar'ı hacze gitti! Mağdurlar çözüm arıyor

İnanlar İnşaat’ın patronu Serdar İnan’ın ‘yolun sonuna geldik’ mesajıyla iflas bayrağını çekmesi, şirket bünyesindeki projelerden mülk alanlarda paniğe neden oldu.

20 Nisan 2018 Cuma 12:36
Bankalar İnanlar'ı hacze gitti! Mağdurlar çözüm arıyor

Gayrimenkul ve Ceza Hukuku Uzmanı Av. Arabulucu Zeki Arıtürk, grubun iflas talebinde bulunduğunu, daha sonra da Serdar İnan’ın konkordato işlemlerine girişeceğini ve borçlarını yapılandıracağı yönünde bir açıklama yaptığını hatırlatarak, “Şirket borcunun belirtilenden çok daha fazla olduğu ve tüketiciler yönünden ciddi bir zararın ortaya çıktığı anlaşılmıştır” dedi.

BANKA KREDİLERİ ÖDENMEYE DEVAM EDİYOR

 

Bazı tüketicilerin kredi ödemeye devam ettiğini kaydeden Arıtürk, ‘’Bu kitle şu anda bir belirsizlikle karşı karşıya kalmıştır. İnanlar borçlarını ödeyemediği için bu taşınmazların kime ait olacağı konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır. Taşınmazı satın alanlar, taşınmazda ipotek sahibi olanlar ve haciz koyanlar arasında hukuki süreçler yaşanacaktır. Bizim herkese tavsiyemiz, hiç vakit kaybetmeksizin haklarını ifade edecek mahiyette dava açmaları ve süreçlerini sıkı bir şekilde takip etmeleridir” diye konuştu.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 12:36
  1. Serdar İnan
  2. Zeki Arıtürk

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