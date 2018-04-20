Bankalar İnanlar'ı hacze gitti! Mağdurlar çözüm arıyor

Gayrimenkul ve Ceza Hukuku Uzmanı Av. Arabulucu Zeki Arıtürk, grubun iflas talebinde bulunduğunu, daha sonra da Serdar İnan’ın konkordato işlemlerine girişeceğini ve borçlarını yapılandıracağı yönünde bir açıklama yaptığını hatırlatarak, “Şirket borcunun belirtilenden çok daha fazla olduğu ve tüketiciler yönünden ciddi bir zararın ortaya çıktığı anlaşılmıştır” dedi.

BANKA KREDİLERİ ÖDENMEYE DEVAM EDİYOR

Bazı tüketicilerin kredi ödemeye devam ettiğini kaydeden Arıtürk, ‘’Bu kitle şu anda bir belirsizlikle karşı karşıya kalmıştır. İnanlar borçlarını ödeyemediği için bu taşınmazların kime ait olacağı konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır. Taşınmazı satın alanlar, taşınmazda ipotek sahibi olanlar ve haciz koyanlar arasında hukuki süreçler yaşanacaktır. Bizim herkese tavsiyemiz, hiç vakit kaybetmeksizin haklarını ifade edecek mahiyette dava açmaları ve süreçlerini sıkı bir şekilde takip etmeleridir” diye konuştu.