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‘Bankalar döviz kredi faizini indirmeyi unuttular herhalde’

İTO’nun Ocak ayı olağan meclis toplantısında değerlendirmelerde bulunan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "TL kredi faizi iniyor, ama toplam kredilerinin yaklaşık yüzde 40’ını, ticari kredilerin neredeyse yüzde 50’sini oluşturan döviz kredi faizleri, nedense bir türlü aşağıya gelmiyor. Biz iş dünyası olarak bunu anlamakta zorlanıyoruz. Aklımıza gelen tek açıklama, herhalde unuttular diyoruz" dedi.

12 Ocak 2019 Cumartesi 11:01
‘Bankalar döviz kredi faizini indirmeyi unuttular herhalde’

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İTO’nun Ocak ayı olağan meclis toplantısında, ekonomiye ve kredi faiz oranlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ekonomi yönetiminin son dönemde devreye aldığı uygulamalara dikkati çeken Avdagiç, “İş dünyası olarak hem Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın açıkladığı tedbirleri, hem de Hazine ve Maliye Bakanımızın ifade ettiği tedbirleri, tüketiciye nefes, esnaf ve KOBİ’lerimize can suyu veren kaynak ve istihdama destek olarak görüyoruz” dedi. Avdagiç, iş dünyası olarak önce sosyal sebeple, sonra ekonomiyi hızlandıracak olması yönüyle tüketicinin alım gücünü artıracak her türlü tedbirin yanında olduklarını dile getirdi. 

KOBİ’lerin ve işletmelerin krediye ulaşmalarını kolaylaştırmaya çalışılan bir dönemin yaşandığını anlatan Şekib Avdagiç, döviz kredilerinin faiz oranlarına dikkati çekerek, şunları söyledi:

TL kredi faizi iniyor, ama toplam kredilerinin yaklaşık yüzde 40’ını, ticari kredilerin neredeyse yüzde 50’sini oluşturan döviz kredi faizleri, nedense bir türlü aşağıya gelmiyor. Biz iş dünyası olarak bunu anlamakta zorlanıyoruz. Aklımıza gelen tek açıklama, herhalde unuttular diyoruz. Aklımıza gelen tek açıklama, herhalde unuttular. Bankalara hatırlatalım istedik. Bakınız; dolar mevduata bankaların verdiği faiz yaklaşık yüzde 5. Oysa dolar kredisi faizi yüzde 10 – 13 aralığında. Yani arada büyük bir makas, büyük bir açıklık hala devam ediyor. Bankalarımızı acilen bu yönde adım atmaya çağırıyoruz.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 11:01
  1. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç
  2. İTO
  3. kredi faiz oranları

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