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Aktüel

Bankadan çektiği 85 bin lirası aracından çalındı

Takip ettikleri kişinin 85 bin lirasını çalarak kaçan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-07-08 19:28:53 -
Bankadan çektiği 85 bin lirası aracından çalındı

İSTANBUL (AA) - Sultangazi'de maskeli dört şüpheli, takip ettikleri kişinin bankadan çektiği 85 bin lirayı çalarak kaçtı.

Alınan bilgiye göre, bir banka şubesinde para çektikten sonra otomobiliyle buradan ayrılan Hasan S.'yi takibe alan şüpheliler, Cumhuriyet Mahallesi Necip Fazıl Caddesi'nde duran aracın ön camını kırarak torpidodaki parayı aldı.

Aracından inen Hasan S.'ye silah doğrultan maskeli şüpheliler, sahte plakalı olduğu tespit edilen otomobile binerek kaçtı.

Olay yerinde inceleme ve parmak izi çalışması yapan polis, 85 bin lira çaldıkları belirlenen 1'i silahlı 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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