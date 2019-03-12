Banka kredisiyle aldığı tabanca milli takımın kapısını açtı





TRABZON (AA) - DUYGU AVUNDUK - Trabzon'da yaşayan 30 yaşındaki Buğra Tavşan, babasının kredi çekerek aldığı havalı tabancayla girdiği yarışmada 60 atıştan 574 puan alarak milli takıma adını yazdırdı.

Lise yıllarında avcılığa duyduğu ilgi dolayısıyla atıcılık sporuna başlamak isteyen Buğra, başvurduğu atıcılık poligonunda ihtiyaç olmadığı için kayıt yaptıramadı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından 2012 yılında aldığı belgeyle avcılık yapan Buğra Tavşan, Akçaabat Avcılar Kulübü Başkanı Şeref Başaran aracılığıyla geçen yıl Nişantaşı Atıcılık Kulübü Antrenörü Murat Örgün ile tanıştı.

Örgün'ün desteğiyle Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı atış poligonuna gelen Buğra, tutkunu olduğu spor dalında kendisini geliştirme fırsatı yakaladı.

Nişantaşı Atıcılık Kulübü sporcusu olan Buğra Tavşan, 1-3 Mart'ta Türkiye'de aynı anda 3 ilde düzenlenen Havalı Silahlar Grup Müsabakası'na katıldı.

Buğra Tavşan, büyük erkekler kategorisinde 60 atıştan 574 puan alarak milli takıma katılmaya hak kazandı.

Tavşan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, haftanın 6 günü 5 saat poligonda antrenman yaptığını söyledi.

Hemen hemen her gün poligonda olduğunu belirten Tavşan, "Çalışmadığım için her gün buradayım çünkü 30 yaşında atıcılık sporuna başladığım için miniklerde ve gençlerde hiç yarışamadım. O nedenle sürekli antrenman yaparak eksiklerimi tamamlamaya çalışıyorum. Yeterince imkan verilirse olimpiyatlarda da Türkiye'yi temsil edeceğime inanıyorum." diye konuştu.





- "Babam bu tabancayı almasaydı milli takım puanını geçemeyecektim"





Buğra Tavşan, poligonda çalışan sporcuların fazla olması ve sırayla atış yapılmasından dolayı yeterince antrenman yapamadığını, bunun üzerine babasıyla konuşarak havalı tabanca almaya karar verdiğini anlattı.

Yurt dışından getirilen tabancaların çok pahalı olduğuna dikkati çeken Buğra, şunları kaydetti:

"Nişantaşı Atıcılık Kulübü, şehir dışında düzenlenen yarışmalarda otel ve yol masraflarımızı karşılıyor ancak silah çok pahalı olduğu için herkes silahlardan faydalanamıyor. Antrenmanlarda milli takım puanını atmaya başlayınca babama 'Havalı tabanca almamız lazım' dedim. O da sağ olsun, beni kırmadı, kredi çekerek tabancayı aldı. Babam bu tabancayı almasaydı milli takım puanını geçemeyecektim. Kendisine teşekkür ediyorum."





- "Buğra, nadir sporculardan birisi"





Nişantaşı Atıcılık Kulübü Antrenörü Murat Örgün, kendisini avcılıkla geliştiren Buğra Tavşan'ın, bir sene gibi kısa bir sürede milli takıma girmesinin büyük başarı olduğunu vurgulayarak, "Nadir sporculardan birisi. Olimpiyatlarda derece alacağına inanıyorum. Ülkemizi en iyi yerlerde temsil edecektir." şeklinde konuştu.

Poligonda kullanılan mühimmatların çok pahalı olduğunu belirten Örgün, şöyle devam etti:

"Kulübün imkanları kısıtlı. Buğra'ya kendi silahını alma tavsiyesinde bulunduk. O da babasının yardımıyla kredi çekerek silahı aldı ve ertesi gün antrenmanlara başladı. Haftada bir gün kendisine izin veriyor. Geri kalan günler çalışma yapıyor. Trabzon'dan milli takıma en son 2009 yılında büyük erkekler kategorisinde milli sporcu olarak ben girmiştim. 10 yıl sonra yine benim yetiştirdiğim bir sporcu büyük erkekler kategorisinde ilk defa havalı tabancada milli takıma girdi."

Murat Örgün, Trabzon'da yapılan Havalı Silahlar Grup Yarışması'nda, büyük erkekler kategorisinde yaklaşık 80 sporcu olduğunu ifade ederek, "Aynı anda yarıştılar. Buğra da bunlardan biriydi. Yarışmada milli takım skorunu geçerek derece aldı. Artık ülkemizi temsil edecek bir sporcu oldu." değerlendirmesinde bulundu.



