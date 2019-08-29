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Bangsamorolu çiftçiler Türkiye'de eğitilecek

Moro'dan ziraat uzmanları ve çiftçiler, Türkiye'de eğitim alacak ve tarım bölgelerini ziyaret edecek

29 Ağustos 2019 Perşembe 12:25
Bangsamorolu çiftçiler Türkiye'de eğitilecek

ANKARA (AA) - Türkiye, Müslüman Mindanao Bangsamoro Özerk Bölgesi'nden (BARMM) ziraat uzmanları ve çiftçilerin eğitimine katkıda bulunacak.

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, eski Filipinler Tarım Bakanı olan Mindanao Kalkınma Ajansı (MinDA) Genel Sekreteri Emmanuel Pinol, Türkiye'nin Manila Büyükelçisi Artemiz Sümer'le Bangsamoro bölgesinin tarımsal kalkınmasının desteklenmesine ilişkin program hakkında resmi görüşmelerde bulundu.

Programa göre, BARMM'den ziraat uzmanları ve çiftçiler, Türkiye'de bir haftalık eğitim alacak ve tarım bölgelerini ziyaret edecek.

Tahıl üretimi, mandıracılık ve besicilik gibi programları kapsayacak eğitim ve tecrübe paylaşımı programları, hem Filipinler'in ziraat potansiyelini hem de küresel helal market piyasalarını canlandıracak.

Bu kapsamda bölgeden Türkiye'ye gönderilecek uzmanların, eğitim sonrası edindikleri tecrübe ve bilgi paylaşımlarıyla sektörü hareketlendirmesi hedefleniyor.

Uygulama verimliliğinin takibini Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının Filipinler ofisi yapacak.

- "Model Türkiye"

Büyükelçi Sümer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitim yardımlarının, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Roa Duterte'ninkararlı ve yapıcı gayretleri sayesinde 3 yıl gibi kısa bir süredetesis edilen BARMM'nin sürdürülebilir ekonomik büyüme ve istikrarısağlama hedefine Türkiye'nin yapacağı yeni bir katkı olacağını söyledi.

Programının eylül ayında başlanmasının planlandığını kaydeden Sümer, "Türkiye modern tarım, hayvancılık ve yan sanayilerine sahip. Ülkemizin tecrübelerinin Filipinler hükümetince BARMM bölgesi için bir model olarak tavsiye edilmesinden dolayı memnunuz." dedi.


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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 12:25
  1. Artemiz Sümer
  2. Bangsamoro
  3. BARMM
  4. Emmanuel Pinol
  5. Filipinler
  6. Moro
  7. PNA

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