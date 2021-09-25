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Aktüel Bangladeş’ten dünyaya Arakan çağrısı ve sitemi
Aktüel

Bangladeş’ten dünyaya Arakan çağrısı ve sitemi

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, Arakanlı Müslüman (Rohingya) mültecilerin ülkelerine geri gönderilmesinin “gerçek bir aciliyet” olduğunu ve uluslararası toplumun, bu kişilerin Myanmar’a güvenli şekilde dönüşlerini sağlamak için “mümkün olan her şeyi yapması gerektiğini” belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-09-25 19:57:00 -
Bangladeş’ten dünyaya Arakan çağrısı ve sitemi

New York’taki bir etkinlikte konuşan Hasina, dünya güçlerinin eylemsizliğini, Bangladeş için bir şok olması sebebiyle kınadı ve yaklaşık 1,2 milyon Arakanlıya ev sahipliği yaptığı için kaynaklarının ciddi şekilde zorlandığını kaydetti. Hasina, Dakka’nın son 4 yıldır uluslararası topluluğa güvendiğini ancak “çağrılarının dikkate alınmadığını ve umutların gerçekleşmediğini” dile getirdi.

Sorunu çözmedeki başarısızlığın “müşterek güvenliği tehlikeye atacağına ve potansiyel olarak tüm bölgeyi istikrarsızlaştıracağına” dair uyarıda bulunan Hasina, “Tüm çabalarımıza rağmen henüz bir sonuç elde edemedik” ifadelerini kullandı.

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