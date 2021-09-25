Bangladeş’ten dünyaya Arakan çağrısı ve sitemi

New York’taki bir etkinlikte konuşan Hasina, dünya güçlerinin eylemsizliğini, Bangladeş için bir şok olması sebebiyle kınadı ve yaklaşık 1,2 milyon Arakanlıya ev sahipliği yaptığı için kaynaklarının ciddi şekilde zorlandığını kaydetti. Hasina, Dakka’nın son 4 yıldır uluslararası topluluğa güvendiğini ancak “çağrılarının dikkate alınmadığını ve umutların gerçekleşmediğini” dile getirdi.



Sorunu çözmedeki başarısızlığın “müşterek güvenliği tehlikeye atacağına ve potansiyel olarak tüm bölgeyi istikrarsızlaştıracağına” dair uyarıda bulunan Hasina, “Tüm çabalarımıza rağmen henüz bir sonuç elde edemedik” ifadelerini kullandı.