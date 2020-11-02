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Aktüel Bangladeş'te 10 binlerce kişi Fransa karşıtı miting düzenledi
Aktüel

Bangladeş'te 10 binlerce kişi Fransa karşıtı miting düzenledi

Yeniakit Publisher
2020-11-02 12:16:34 -
Bangladeş'te 10 binlerce kişi Fransa karşıtı miting düzenledi

ANKARA (AA) - Bangladeş'te 10 binlerce kişi, Fransa'da başta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olmak üzere yetkililerin Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunmalarını ve İslam karşıtı açıklamalarını protesto etti.

Ülke basınındaki habere göre, Fransız ürünlerinin boykot edilmesini isteyen en az 50 bin kişi başkent Dakka'da miting düzenledi.

Polis, Fransız Büyükelçiliğine yürümek isteyen göstericileri engelledi.

Dakka çevresindeki şehir ve kasabalardan da gelerek mitinge katılan protestocular, "Hazreti Muhammed'e iftara atamazsın" şeklinde slogan attı ve Macron'un resmini yaktı.

- Bangladeş'teki Fransa karşıtı gösteriler

Başkent Dakka'da salı günü en az 40 bin gösterici yürüyüş düzenleyerek Fransız ürünlerine karşı boykot çağrısı yapmıştı. Macron'un cezalandırılması çağrısında bulunan protestocular, "Fransız ürünlerine boykot" ve "Macron büyük bedel ödeyecek" şeklinde slogan atmıştı.

Dakka'da, çarşamba günü Baitul Mokarram Camisi'nde toplanan İslami Oikya Jote Partisinden yüzlerce kişi, Fransa ve Macron karşıtı gösteri düzenlemiş ve Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina hükümetinden "Fransa ve Macron'u kınaması" talebinde bulunmuştu.

Cemaat-i İslami partisi üyeleri de perşembe günü düzenledikleri gösteride Fransa karşıtı sloganlar atarak Bangladeşlilere Fransız ürünlerini boykot etmesi çağrısında bulunmuştu.

Fransa'da Macron yönetiminin son zamanlarda Müslümanları ve ibadet yerlerini hedef almasıyla ülkenin farklı şehirlerinde benzer İslam karşıtı uygulamalar görülmeye başlanmıştı.

Fransa'nın Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde geçen hafta, başı kesilerek öldürülen öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı.

Macron, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayımlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.



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