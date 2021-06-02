Bangladeş'in zorla 'Ölüm Adası'na yerleştirdiği Arakanlılardan protesto

Bangladeş yönetiminin 'Ölüm Adası' olarak anılan Basan Çar Adası'na zorla yerleştirdiği Arakanlı Müslümanlar protesto gösterisi düzenledi.

Binlerce Arakanlı mülteci bölgede Bangladeş hükümetinin uygulamalarını 'hukuksuz ve zalimce' olarak niteleyerek bir eylem gerçekleştirdi.

Bangladeş polisinin yaptığı açıklamaya göre eyleme 4 bin kişi katıldı. Eylemciler polisle karşı karşıya geldi.

Basan Çar adasındaki mültecilerin gerçekleştirdiği eylemde Arakanlılar, "Bu adada yaşamak istemiyoruz" talebini ortaya koydu.

Arakanlı mülteciler, Birleşmiş Milletler yetkililerinin ziyaretleri sırasında gerçekleştirdikleri eylemde seslerini bu yetkililere de duyurmaya çalıştı.

İnsan hakları aktivistleri, Bangladeş hükümeti güçlerinin protestocuları şiddet kullanarak karşılık verdiklerini ve bazı protescouların yaralandığını ifade etti.

"Ölüm Adası"

Bhasan Char (Basan Çar) ismiyle anılan ada, 2006 yılında alüvyonların yığılması sonucu oluşmuştu. Adanın isminin anlamı ise "Yüzen Ada". Bölgenin güvenliğine ve su baskını risklerine dair endişeler bulunuyor.

Adaya son dönemde çok sayıda barınak inşa edilirken, Bangladeş yönetimi Cox Bazar bölgesinde sığınmacı olarak yaşayan yaklaşık 100 bin Arakanlıyı buraya adaya yerleştirmeyi planlanıyor.

Arakanlı sığınmacılar ise adaya zor kullanılarak gönderildiklerini, gitmek istemeyenlerin işkence gördüğünü belirtiyor.

Bangladeş yönetiminin söz konusu kararı Arakanlı mültecileri izole etme çabası olarak yorumlanırken, Muson yağmurları ve tayfunlar karşısında korunmasız durumdaki adaya Arakanlıların yerleştirilmesi kararı, insan hakları kuruluşları tarafından kınanıyor.

Arakanlı mültecilerin söz konusu adada yaşamak istemediği, Myanmar ordusu ve Budist çetelerin katliamlarından kaçan, travmalarla karşı karşıya kalmış mülteciler için bu adada yaşamaya mahkum bırakılmasının yeni sorunlara yol açacağı ifade ediliyor.