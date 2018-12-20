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Banfield'da Crespo dönemi

- Arjantin ekibi Banfield, teknik direktörlük görevi için Hernan Crespo ile anlaşma sağladı

20 Aralık 2018 Perşembe 21:21
Banfield'da Crespo dönemi


İSTANBUL (AA) - Arjantin Süper Lig ekibi Banfield'da teknik direktörlüğe Hernan Crespo getirildi.

Banfield Kulübü, Julio Falcioni'den boşalan teknik direktörlük görevi için 43 yaşındaki Crespo ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Arjantinli eski milli futbolcu Crespo, kariyerine ülkesinin River Plate takımında başladıktan sonra İtalya'da Parma, Lazio, Inter, Milan, Genoa ve İngiltere'de Chelsea forması giymişti.

Crespo, tek teknik adamlık deneyimini ise 2015-2016 sezonunda Modena'da yaşamıştı.

Ligde 15 haftada 21 puan toplayan Banfield, 10. sırada bulunuyor.

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Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 21:21
  1. Banfield
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