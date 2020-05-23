  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Batılı gözüyle Türkler'in temizlik anlayışı

Allah'ın sizi bağışlamasını istemez misiniz?

Osmanlı'da gündelik hayat nasıldı?

Osmanlı'da misafir ağırlama adabı

Yunus Emre'nin dillere destan hizmet
için kalan
Spor

Bandırmaspor’dan sporculara ve personele 200 bin TL ödeme

TFF 2.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 12:41:47 -
Bandırmaspor’dan sporculara ve personele 200 bin TL ödeme

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Bandırmaspor, korona virüs nedeniyle lige verilen arada futbolcularını ve personelini mağdur etmeyerek 200 bin TL ödeme yaptı.


Bandırmaspor korona virüs nedeniyle lige verilen arada futbolcu ve personellerini mağdur etmedi. Bandırmaspor Kulüp Başkanı Göksel Karlahan, korona virüs nedeniyle ara verilen ligde 3 puan farkla lider konumda bulunduklarını hatırlatarak "Türkiye Futbol Federasyonu’nun kararı doğrultusunda şimdilik TFF 2. Lig 18 Temmuz’da başlayacak gibi görünüyor. Pandeminin ülkemizdeki seyrine göre bu tarih değişebilir ve hatta seyircili ya da seyircisiz oynanması konusunda farklı kararlar çıkabilir. Bizler süreci yakından takip ederken, tüm futbol kulüpleri gibi reklam, iddia ve federasyon gelirlerimizin kesintiye uğramasına rağmen futbolcularımızı ve personelimizi asla mağdur etmiyoruz. 200 bin TL civarında bir ödeme yaparak hep birlikte bu süreci atlatmayı hedefledik. Belirlenen tarih ve şartlarda ligde kalan maçlarımızı da mutlak galibiyet parolası ile oynayarak ligi lider bitirip TFF 1.Lig’e çıkmak istiyoruz" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı