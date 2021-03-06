Balyoz’u sulandıran hakimler yargı önünde

Meslekten ihraç edilen ve FETÖ üyeliğinden yargılanan, örgütün bazı kumpas davalarında da yer alan 50 eski hakim ve savcı, “Balyoz Planı” soruşturması ve davası kapsamında hakim karşısına çıkacak. İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince görülecek davaya 8 Mart’ta başlanacak. Sanıklar, “devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama”, “görevi kötüye kullanma” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından yargılanacak. Davada sanık olarak yer alan eski hakim ve savcılar şöyle: “Abdullah Öztürk, Ali Alçık, Ali Efendi Peksak, Ali Haydar, Alpaslan Uz, Aytekin Özanlı, Bilal Bayraktar, Birol Bilen, Davut Bedir, Dursun Ali Gündoğdu, Eşref Aksu, Fatih Mehmet Uslu, Fikret Seçen, Gökmen Demircan, Hadi Çağdır, Hikmet Şen, Hüseyin Ayar, Hüseyin Kaplan, Hüsnü Çalmuk, İbrahim Balık, İdris Asan, Kazım Kahyaoğlu, Mehmet Berk, Mehmet Ekinci, Mehmet Erdoğan, Mehmet Hamzaçebi, Mehmet Karababa, Mehmet Murat Yönder, Mehmet Uğurlu, Menekşe Uyar, Mesut Özcan, Metin Özçelik, Murat Üründü, Mustafa Başer, Mustafa Boz, Muzaffer İren, Nalan Can, Nurullah Çınar, Osman Kaya, Ömer Diken, Resul Çakır, Rüstem Eryılmaz, Sedat Sami Haşıloğlu, Savaş Çelik, Savaş Kırbaş, Seyfettin Mermerci, Süleyman Pehlivan, Vedat Dalda, Yakup Hakan Günay ve Mehmet Ergül.” Aralarında emekli orgeneraller Ergin Saygun, Çetin Doğan, emekli Oramiral Özden Örnek, emekli Korgeneral Hayri Güner ile eski CHP milletvekili Dursun Çiçek’in de bulunduğu 113 kişi, davanın müştekileri arasında yer alıyor.