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Balyoz davası eski hakimine hapis cezası

"Balyoz planı" davası eski hakimi Ali Efendi Peksak'a "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 12 yıl hapis cezası verildi.

17 Ocak 2019 Perşembe 12:25
Balyoz davası eski hakimine hapis cezası

"Balyoz planı" davasının eski hakimi Ali Efendi Peksak'ın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 12 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ali Efendi Peksak ile avukatı katıldı.

Duruşmada, bir dönem Balyoz planı davasından yargılanan CHP'li eski milletvekili Dursun Çiçek, Cemal Temizöz, Deniz Cora, Suat Aydın, Abdullah Gavremoğlu ve Ahmet Yavuz da katılan sıfatıyla hazır bulundu.

Beraat talebinde bulundu

Duruşmada son sözleri sorulan sanık Peksak, ByLock kullanmadığını savunarak, beraat talebinde bulundu.

Söz alan Cemal Temizöz, Balyoz davasında bir düşman ceza hukukunun uygulandığını belirterek, bunun uygulayıcılarından birinin de sanık Peksak olduğunu açıkladı.

Balyoz davasıyla darbeye giden süreçte yol temizliğinin yapıldığını anlatan Temizöz, sanığın sadece silahlı terör örgütü üyeliğinden değil, iddianamede istenen diğer suçlardan da ceza alması gerektiğini ifade etti.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığa yöneltilen "Anayasayı ihlal", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" ile "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükumetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemek" suçlarından beraatine karar verdi.

Peksak'a "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan, önce 8 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, cezayı yarı oranında artırarak eski hakim Ali Efendi Peksak'ın 12 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti, davaya müdahil olan 11 kişinin her biri için belirlenen avukatlık ücreti 5 bin 450 liranın da sanıktan tahsil edilmesine karar verdi.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 12:25
  1. Aydın
  2. Ali Efendi Peksak
  3. balyoz davası
  4. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesin
  5. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi
  6. Dursun Çiçek

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