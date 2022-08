Balkonunuzda yaban mersini yetiştirebilirsiniz! Yaban mersini diyabet riskini azaltıyor

Yaban Mersininin Faydaları

Antioksidan Deposu

Doğada kendiliğinden yetişen yaban mersini, tam anlamıyla bulunduğu yerde keşfedilmeyi bekleyen bir hazine. Zengin bir antioksidan deposu olmasının yanı sıra kan şekeri ve kolesterolü dengeleyici özelliği de bulunuyor. Hafızaya yaptığı katkılar da göz önüne alındığında unutkanlıktan mustarip veganlar için muhteşem bir alternatif. Yetiştirilmesi ise oldukça kolay.

Yaban mersini diyabet riskini azaltıyor

Yapılan bir araştırma, özellikle yaban mersini, elma ve üzüm yemenin tip 2 diyabetin gelişmesi riskini azalttığını ortaya koyuyor. Yaban mersini yemenin diyabet riskini yüzde 26 azalttığı ancak meyve sularının aynı etkiyi göstermediği belirtiliyor.

ABD'deki 187 bin kişi üzerinde yapılan araştırma sonucunda uzmanlar tip 2 diyabetin gelişmesi riskinin meyve tüketimiyle azaltılabileceğini belirtiyor. Diyabet hastalarında vücuttaki insülin hormonundan kaynaklanan problem nedeniyle kan şekeri düzeyi kontrol edilemiyor. Tip 2 diyabet pankreas hücrelerinin yeterli insülini üretemediği durumlarda insülin direnci olarak ortaya çıkıyor. Ya da vücut üretilen insülini gerektiği şekilde kullanamaz.

Çalışmaya 187 bin denek katıldı. Deneklerin yüzde 6,5'inde tip 2 diyabetin geliştiği tespit edildi. Çalışma kapsamında bir porsiyon şeftali, muz, kavun, elma, kuru üzüm, erik, yaban mersini ve çilek yedirilen hastalar dört saatte bir kontrol edildi. Analiz sonucunda haftada üç porsiyon yaban mersini, üzüm, kuru üzüm, elma ve şeftali yemenin diğer meyvelere nazaran farklı bir etkisi olduğu ve tip 2 diyabet riskini düşürdüğü görüldü.

Araştırmacılar meyve suyu ile aynı testleri yaptıklarında ise tip 2 diyabet riskinin daha yüksek olduğu sonucuna ulaştı. Meyve suyu içmenin meyve yemekle aynı etkiyi göstermediği tespit edildi. Harvard Üniversitesi'nden Qi Sun, meyvelerin meyve suyu haline gelirken besin değerlerini kaybettiğini bu yüzden diyabet riskine aynı etkiyi göstermediğini ifade etti. Qi Sun: "Tip 2 diyabet riskini azaltmak için meyve suyu içmek yerine mümkün olduğunca çeşitli meyveler yenmeli" dedi.

Balkonunuzda yaban mersini yetiştirebilirsiniz!

Uzun, derin ve geniş bir saksı balkonunda bu lezzeti yetiştirmek isteyenlerin işini fazlasıyla görecektir.

Yaban mersini, pH değeri 4,5-5.0 arasında olan nemli toprağı seviyor. Uygun toprağı bulup, gerektiği kadar suladıktan sonra bitkinizin yeteri kadar güneş aldığından da emin olun. Yaban mersini güneşi çok seviyor.

Yaban mersini, ilkbaharda ekilir. Gelişmek için güneşle birlikte alana da ihtiyacı olan yaban mersini her saksıya bir tane olacak şekilde ekilir. Yani elinizde üç tane saksı varsa her saksıya birer tane ekmeniz, bitkinizin uygun ve verimli bir şekilde büyümesi açısından önemli. Her bir saksıyı günde en az 6 saat güneş alacak şekilde yerleşmiş olması gerekiyor.

Yaban mersini fidanlarının sağlıklarından ve verimlerinden bir şey kaybetmemeleri için bu yabani otlar sık sık temizlenmeli. Yaban mersini suni gübreden nefret eder. Eğer fidanlarınızı gübreleme ihtiyacı hissederseniz, kullandığınız gübrenin organik olduğundan emin olun.

Yaban mersinini dondurmak

Fidanların alt tarafında göreceğiniz sararmış yaprakları ve kurumuş dalları budamak, taze ve yeni sürgünler için yer açacak. Bu sayede daha hızlı gelişen bitkiniz, aynı zamanda da daha gür olacak. Kış aylarında aşırı soğuklarda yaban mersinini koruyun. mümkünse kapalı bir alanda korumanız iyi olacaktır. Eğer kapalı bir alanınız yoksa üstünü naylon ile örtün.

Yaban mersini ile marmelat yapabilirsiniz.

Yaban Mersini Marmelatı Tarifi İçin Malzemeler

5 su bardağı yaban mersini

4 su bardağı şeker

Yarım çay bardağı su

Yaban Mersini Marmelatı Tarifi Nasıl Yapılır?

Her meyvenin olduğu gibi yaban mersininin de farklı çeşitleri bulunmakta, en yaygın bilinen türü incir gibi küçük çekirdekli olandır fakat bu tarifte kullanılan Mersin tek çekirdeklidir. Mersinler ayıklanıp güzelce yıkanır büyük bir tencereye alınır içerisine yarım su bardağı su koyup kaynamaya bırakılır. Sulanıp kaynamaya başlar meyvelerin kabukları açıldığında altı kapatılır ve ince delikli süzgeçten geçirilir. Çekirdek ve kabukları ayrıldıktan sonra şekeri katılıp bir miktar kaynatılır. Kıvamına siz karar verin , koyu seviyorsanız oldu dediginiz anda sıcak sıcak kavanozlara koyup ters çevirin. Yapacaklara kolay gelsin. Afiyet olsun.