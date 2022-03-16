Balkan gençleri Fotoğrafçılık Okulu Fotoğraf Yarışması’nda buluşuyor

YENİ AKİT ANKARA

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Balkanlar’da yaşayan ve fotoğrafçılığa meraklı gençlere yönelik “Balkanlar Fotoğrafçılık Okulu Fotoğraf Yarışması” adıyla yarışma düzenliyor. Balkanlarda yaşayan 18-23 yaş arası gençlerin başvurabildiği yarışmaya 8 Nisan 2022 tarihine kadar başvuruda bulunulabiliyor. Yarışmaya katılım sağlayan adayların içinde en başarılı 10 aday, 10–13 Mayıs 2022 tarihlerinde Bosna Hersek’in Saraybosna şehrinde düzenlenecek “Balkanlar Fotoğrafçılık Okulu Eğitim Programı”na katılmaya hak kazanıyor.

“Balkanlar Fotoğrafçılık Okulu Fotoğraf Yarışması” Balkanlar’daki Osmanlı kültürel mirası ve Balkan ülkelerindeki insan, mekân, mimari eser ile doğaya yönelik fotoğraf kategorileri olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Katılımcılar her bölümden en az 3’er fotoğraf olmak üzere toplamda en az 6 en fazla 20 fotoğraf ile yarışmaya katılabiliyor. “Balkanlar Fotoğrafçılık Okulu Fotoğraf Yarışması” Balkanlar’daki Osmanlı kültürel mirası ve Balkan ülkelerindeki insan, mekân, mimari eser ile doğaya yönelik fotoğraf kategorileri olmak üzere iki kategoriden oluşuyor. Katılımcılar her bölümden en az 3’er fotoğraf olmak üzere toplamda en az 6 en fazla 20 fotoğraf ile yarışmaya katılabiliyor. Adaylar yarışmaya dair detaylı bilgilere Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının internet sayfasından ulaşabilecek.