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Balıkta yem tehdidi

Kültür balıkları sağlık açısından ciddi sorun olmaya başladı.

30 Ağustos 2018 Perşembe 14:16
Balıkta yem tehdidi

Amerika ve Avrupa'da yapılan analizlere göre çiftliklerde yetiştirilen somon balıklarında kanserojen madde oranı tehlikeli seviyelere çıkıyor.

ABD'li ve Kanadalı araştırmacılar, kendi havuzlarında yetiştirilen somon balıklarındaki kanserojen madde oranının, doğal şartlarda yetişen somonlardakinden çok yüksek olduğunu belirledi. Tüketicilere çiftliklerde yetiştirilmiş somon balığı yememelerini duyurdular. Bunlardan ayda 200 gramdan fazla yenmesinin 'kabul edilemez kanser riski' taşıdığını belirtiyorlar...

Un ve balıkyağı esaslı yemlerle beslenen somon balıklarının yağ dokularında çevreyi kirleten kanserojen maddeler birikiyor. Ayrıca diğer balıkların karışımından üretilen yemler, bu balıklardaki toksinlerin de doğrudan somona geçmesine sebep oluyor.

Eski araştırmalar kalp sağlığı için tavsiye edilen, yüksek seviyede yararlı yağ asitleri (omega-3) bulunan bu balığın tüketimini destekliyordu. Yeni araştırma çiftlik üretimi somon balığının tehlikesine işaret ederken, bu çiftliklerin denizleri de kirlettiği biliniyor ve tepki çekiyor.
Sadece somon değil, diğer balık türleri de “zararlı yemle” beslendiklerinde aynı tehlikeye bulaşıyor.

Balık çiftlikleri sadece denizleri gölleri kirletmekle kalmadı, bir de bu dert çktı...

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 14:16
  1. amerika
  2. avrupa
  3. kültür balığı
  4. yemleme

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