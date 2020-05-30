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Spor

Balıkesirsporlu Aly Malle, Trabzonspor yolunda

Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı: - "Aly Malle'nin transferi konusunda Trabzonspor'la ilk görüşmemizi yaparak prensip anlaşmasına vardık"

Yeniakit Publisher
2020-05-30 18:36:02 -
Balıkesirsporlu Aly Malle, Trabzonspor yolunda

BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un kulüp başkanı Kadir Dağlı, Malili kanat oyuncuları Aly Malle ile ilgili Trabzonspor'la prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Dağlı, forvet oyuncuları Rahmi Anıl Başaran'ın Trabzonspor'a transferinin ardından kanat oyuncuları Aly Malle ile ilgili de bordo-mavili ekiple görüşmelere başladıklarını belirtti.

Dağlı, Aly Malle'nin Udinese'de olan sözleşme konusunda opsiyonunu kullandıklarını ifade ederek, "Transfer konusunda Trabzonspor'la ilk görüşmemizi yaparak prensip anlaşmasına vardık. Aly Malle'nin Trabzonspor'a transferi için görüşmeleri tamamlayıp resmi imzaları atacağız." dedi.

Öte yandan Dağlı, bordo-mavili takımın genç oyuncuları Serdar Güncü ile de yakından ilgilendiklerini sözlerine ekledi.

Sezon başında Udinese'den Ekol Hastanesi Balıkesirspor'a kiralık gelen Aly Malle 21 maçta 4 gol attı.


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