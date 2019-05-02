Balıkesirspor’da kongre 9 Mayıs’a ertelendi

Olağanüstü kongre kararı alınan Balıkesirspor’da yeterli çoğunluk sağlanamadığı için kongre 9 Mayıs 2019 tarihinde yapılacak. Kongre için salona yönetim kurulu hariç 15 kişi katılım sağladı.

Spor Toto 1. Lig’de lider kalmayı başaran ancak 2 dönem transfer yasağı ve 6 puan silme cezası ile karşı karşıya kalan Balıkesirspor’da Başkan Mustafa Bahçeci olağanüstü kongre kararı alındığını açıklamıştı. Kırmızı-beyazlıların Şoförler ve Otomobilciler Odası Toplantı Salonu’nda olağanüstü kongresi çoğunluk sağlanamadığı için kongre 9 Mayıs 2019 Perşembe günü saat 16.00’da Karesi AVM Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Balıkesirspor’da yeni başkanın kim olacağı merak konusu olurken, mevcut başkan Mustafa Bahçeci ise yeni yönetimde görev almayacağını açıkladı. Kırmızı-beyazlılarda başkanlık için bazı isimlerin kulislerde yoklama yaptığı öğrenildi.

Çoğunluk sağlanamadığı için yapılamayan kongre sonrası Balıkesirspor Baltok Kulübü resmi internet sitesinden açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüzün bu akşam yapmayı planladığı Olağanüstü Genel Kurul, toplantı yeter sayısı sağlanamadığı için gelecek haftaya ertelendi. Genel kurula, mevcut yönetimimiz hariç 15 üye katıldı. 9 Mayıs 2019 Perşembe günü saat 16.00’da Karesi Alışveriş Merkezi’nde yapılacak ikinci toplantıda, yeter sayı aranmayacak.”