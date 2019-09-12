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Balıkesirspor yeni transferler için imza töreni düzenledi

TFF 1.

12 Eylül 2019 Perşembe 21:06
Balıkesirspor yeni transferler için imza töreni düzenledi

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor transfer ettiği oyuncular için imza töreni düzenledi. Balıkesirspor tesislerinde düzenlenen imza törenine taraftarlar da yoğun ilgi gösterdi.


Balıkesirspor transfer ettiği oyuncular için imza töreni düzenledi. Kulüp tesislerinde düzenlenen törene taraftarlar yoğun ilgi gösterirken, futbolcular Balıkesir Genç Müzisyenler Derneğine bağlı Kent Orkestrası Grubu’nun çaldığı marşlarla tek tek sahaya gelerek taraftarları selamladı. Kulüp Başkanı Kadir Dağlı yaptığı konuşmada, yeni transferlerin Balıkesirspor’a büyük güç katacaklarını söyledi. Yeni futbolcularla taraftarlara daha güzel bir futbol izletmeyi hedeflediklerini belirten Dağlı, "Taraftarlarımızın maçlara gelerek futbolcularımızı yalnız bırakmamalarını istiyoruz" dedi.


Futbolculardan Sezer Özmen transfer sezonunun son gününde Balıkesirspor’a geldiğini ama tüm gücüyle mücadele edeceğini ifade etti. Balıkesirspor Teknik Direktörü Ali Tandoğan ise 3 maçlık periyodu iyi bir şekilde atlattıklarını ve yeni transferlerle daha da güçlendiklerini vurguladı.


Tandoğan, yarın oynayacakları Ümraniye karşılaşmasının çok zor geçeceğini anlatarak, "Rakip takım 3’te 3 yapmış, geçen yılki takımı koruyarak takviyelerle desteklemiş. Bizler dersimize çok iyi çalıştık, oyuncularımız geç katılmalarına rağmen iyi bir adaptasyon süreci yakaladılar. Onların gelişi bize güç katacaktır, hiç merak etmeyin taraftarlarımızın istediği futbolu sahaya yansıtacağız. Birazcık zamana ihtiyacımız var. Taraftarlarla birlik ve beraberliğimizi korumamız gerekiyor" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 21:06
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