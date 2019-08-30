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Balıkesirspor, Mahatma Otoo ile sözleşme imzaladı

TFF 1.

30 Ağustos 2019 Cuma 11:03
Balıkesirspor, Mahatma Otoo ile sözleşme imzaladı

TFF 1. Lig takımlarından Balıkesirspor, Ganalı futbolcu Mahatma Otoo ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandı.


Transfer yasağını kaldırmasına rağmen transfer tahtasını açamayan Balıkesirspor, iç transferde Mahatma Otoo ile yeniden anlaşma sağladı. Ganalı futbolcu 31 Mayıs 2020’ye kadar kendisini yeniden Balıkesirsporlu yapan imzayı attı.


Takıma 2017-2018 sezonunda gelen Otoo, kırmız-beyazlı forma ile çıktığı 67 resmi maçta 18 gol kaydetti.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 11:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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