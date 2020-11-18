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Aktüel Balıkesir'deki yangının enkaz kaldırma çalışmasında yaşlı kadının cansız bedenine ulaşıldı
Aktüel

Balıkesir'deki yangının enkaz kaldırma çalışmasında yaşlı kadının cansız bedenine ulaşıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-18 23:01:00 -
Balıkesir'deki yangının enkaz kaldırma çalışmasında yaşlı kadının cansız bedenine ulaşıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, 5 evin hasar gördüğü yangının enkaz kaldırma çalışmalarında, 81 yaşındaki kadının cansız bedenine ulaşıldı.

Yıkılan evin enkazında, Ulviye Meryem Abeş'i (81) arama çalışmalarına AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri katıldı. Abeş'e uzun süre ulaşılamaması üzerine jandarma arama kurtarma köpeği getirildi.

Köpeğin işaret ettiği yeri kazan ekiplerin ulaştığı Abeş'in cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Dün, Mumcu Mahallesi'nde yalnız yaşayan Abeş'in evinde çıkan ve 5 evin daha hasar görmesine neden olan yangında, yaşlı kadına ulaşılamamıştı.

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