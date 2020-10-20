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Aktüel Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı
Aktüel

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-20 17:22:25 -
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de kent merkezi, Ayvalık, Erdek ve Bandırma ilçelerinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen 11 operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri, il merkezinde 6, Bandırma ilçesinde 3, Ayvalık ve Erdek ilçesinde birer operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 256,79 gram esrar, 1044 adet sentetik hap, 9 gram metamfetamin, 1,30 gram sentetik kannabinoid ve 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi.

Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

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