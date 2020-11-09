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Aktüel Balıkesir'de traktörle kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
Aktüel

Balıkesir'de traktörle kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-11-09 18:58:22 -
Balıkesir'de traktörle kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Gömeç ilçesinde traktörle kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Gökhan Mutlu yönetimindeki 10 D 4151 plakalı kamyonet, E-87 kara yolu Karaağaç Mahallesi mevkisinde, Selim Mutlu kontrolündeki 10 Z 3464 plakalı traktörle çarpıştı.

Traktördeki zeytin kasaları yola saçıldı.

Kazada, şoförler ile araçlarda bulunan Hasan Çil ile Ömer Özcan yaralandı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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