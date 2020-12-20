Balıkesir'de sahte içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen sahte içki operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Altınoluk Mahallesi Barbaros Caddesi'ndeki bir büfede sahte içki malzemeleri satıldığı ihbarını değerlendiren jandarma ekipleri, operasyon düzenledi.
Büfede arama yapan ekipler, 31 litre etil alkol, 45 şişe içki aroması, 1485 şişe anason yağı, 210 paket bandrolsüz tütün ele geçirdi.
Gözaltına alınan büfe sahibi, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.