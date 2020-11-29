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Aktüel Balıkesir'de resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim uzaktan yapılacak
Aktüel

Balıkesir'de resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim uzaktan yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-11-29 15:20:40 -
Balıkesir'de resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim uzaktan yapılacak

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim ve öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak başkanlığında toplandığı duyuruldu.

Toplantıda, salgının seyri dikkate alındığında 30 Kasım-4 Ocak'ta il genelindeki resmi anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, ilçe kaymakamları ve ilgili kurumlar tarafından konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın eksiksiz yerine getirilmesinin sağlanmasına karar verildiği ifade edildi.

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