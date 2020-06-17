  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Balıkesir’de polis aranan 27 kişiyi yakaladı

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptığı uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 27 kişiyi yakaladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 10:16:38 -
Balıkesir’de polis aranan 27 kişiyi yakaladı

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptığı uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 27 kişiyi yakaladı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler il genelinde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu hırsızlık suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Gönen, Gömeç, Erdek, Marmara, Edremit, Ayvalık, Bigadiç, Manyas, Bandırma, Karesi ve Altıeylül ilçelerinde toplam 27 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 27 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı