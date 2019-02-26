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Balıkesir'de korkunç kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Balıkesir'de Gönen-Biga Karayolu 3 kilometresinde kanala uçan 17 EF 960 plakalı araçta bulunan 5 kişiden 2'si olay yerinde öldü, 3 kişi hastaneye sevk edildi.

26 Şubat 2019 Salı 11:22
Balıkesir'de korkunç kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde eğlenceden dönen 5 kişi aşırı hız yüzünden kanala uçtu. Kazada araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre; sabah 5.30 sıralarında Gönen'deki bir eğlence merkezinden dönen şahıslar Gönen-Biga karayolunda Hasanbey Mahallesi yakınlarında aşırı hız yüzünden 17 EF 960 plakalı özel araç ile şarampole uçtu.

Şarampole uçan araç sulama kanaletlerine çarparak takla attı. Kaza yapan araçta bulunan B.U.Ö. ile A.G. isimli şahıslar hayatını kaybederken, A.O.D. , E.D., M.A. isimli şahıslar olay yerine çağrılan 112 ekiplerince Gönen Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Hastaneye kaldırılan şahısların tedavisi devam ettiği ve durumlarının ağır olduğu bildirildi.

Olayla alakalı adli soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 11:22
  1. Balıkesir
  2. Gönen
  3. trafik kazası
  4. ölü ve yaralılar var

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