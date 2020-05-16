Balıkesir’de jandarma 900 kilogram hijyen olmayan sakatat ele geçirdi

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Dursunbey-Hamzacık karayolunda yapılan yol kontrol ve aramalarında bir araçta yapılan kontrolde, sağlıksız olarak taşınan 900 kilogram sakatat ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca önleyici kolluk devriyesi esnasında; Dursunbey ilçesi Hopanlar mahallesi Dursunbey-Hamzacık karayolunda icra edilen yol kontrol faaliyetinde B.B. isimli şahsın kullandığı 03 plakalı araçta yapılan kontrolde aracın arka yolcu ve bagaj kısmında faturasız ve irsaliyesiz, sağlıksız olarak taşınan 900 kilogram küçükbaş ve büyükbaş hayvan sakatatı tespit edildi.

Jandarma ekipleri ele geçirilen 900 kg sakatat muhafaza altına alınarak Dursunbey İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce hayvan sakatatları imha edilirken, B.B. isimli şahsa, "5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanununa Muhalefet" suçundan idari para cezası uygulandığı öğrenildi.