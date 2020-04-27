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Balıkesir'de hava destekli uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

2020-04-27 12:24:17 -
Balıkesir'de hava destekli uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık, Bandırma ve Edremit ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Özel Harekat ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerine bağlı ekipler 3 ilçede ''torbacı'' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik 49 adrese operasyon başlattı.

Drone ile havadan takip edilen eş zamanlı operasyonda bazı evlere kapılar koçbaşlarıyla kırılarak girildi. Operasyonda 390 emniyet mensubu yer aldı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız 3 silah, yivsiz 2 av tüfeği, 133 fişek ile 45,52 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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