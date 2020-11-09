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Aktüel Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı
Aktüel

Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-09 14:58:26 -
Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde bir mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Çağış Mahallesi'nde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Bu kişilere, çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu mahallede, hastalığın yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının bugünden itibaren geçerli olduğu kaydedildi.

Mahalle sakinlerine, karantinanın uygulanacağı 14 gün boyunca Vefa Sosyal Destek Grubu'nun destek vereceği belirtildi.

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