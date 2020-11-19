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Aktüel Balıkesir'de 2 mahalle karantinaya alındı
Aktüel

Balıkesir'de 2 mahalle karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-19 17:41:23 -
Balıkesir'de 2 mahalle karantinaya alındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Altıeylül ve İvrindi ilçelerindeki 1'er mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Altıeylül'deki Balıklı ve İvrindi'deki Yürekli mahallelerinde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu mahallelerde hastalığın yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının bugünden itibaren geçerli olduğu aktarılarak, mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarının 14 gün boyunca Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacağı kaydedildi.

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