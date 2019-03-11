0553 313 94 23

Balıkesir Yarış Ortaokulu Türkiye finallerinde

Yarış Ortaokulu Yıldız Halk Oyunları ekibi İzmir’in Gaziemir ilçesinde düzenlenen halk oyunları bölge yarışmasında gurup birincisi olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazındı.

11 Mart 2019 Pazartesi 15:52
Balıkesir Yarış Ortaokulu Türkiye finallerinde

Yarış Ortaokulu Yıldız Halk Oyunları ekibi İzmir’in Gaziemir ilçesinde düzenlenen halk oyunları bölge yarışmasında gurup birincisi olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazındı.


Yarış Ortaokulu Yıldız Halk Oyunları ekibi katıldığı halk oyunları bölge yarışmasında geleneksel düzenlemeli kategorisinde grup birincisi olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Yarış Ortaokulu halk oyunları ekibinde yer alan öğrenciler yakaladıkları başarının ardından 13 Nisan’da Denizli’de yapılacak olan Türkiye finallerine katılmanın mutluluğu ve heyacanını yaşıyorlar. En az birinci olan öğrenciler kadar heyecanlanan veliler ise yarışmada dikkat çekti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 15:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fas'tan İİT ülkelerine "anlaşmazlıkların çözümü için diyalog" çağrısı
    1. Fas'tan İİT ülkelerine..
    2. Gaziantep gıda sektörü Japonya açılımı
    3. Sağlık Bakanı Koca: "2023’e kadar..
    4. "Size bir sürprizimiz var" diyen..
    5. "Taş üstüne taş koyana 'evet' deyip,..
    6. Bitlis’ten ezana yapılan saygısızlığa..
    7. Kadınlar günü GTO’da coşkuyla kutlandı
    8. “Yüzde 2,6'lık büyüme memnuniyet verici”
    9. Bozbey, ‘Doğa Dostu Belediye Başkanı..
    10. Kadıköy'de denizde farklı yerlerde 2..
    11. "2019'u da rekorlar yılı olarak..
    12. Kesin ihraç talebi Edremit’te şok..
    13. Kumar oynayan 61 kişiye 19 bin 840..
    14. Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih:..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan..
    16. Kırıkkale’de uyuşturucu ticareti..
    17. Karacabey’e Orman İşletme Müdürlüğü..
    18. Ağrı merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 15..
    19. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "82..
    20. CHP’li Özel, feminist eylemcileri..
    Hocalar kovuldu PKK’lılar görevde
    Hocalar kovuldu PKK’lılar görevde
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...