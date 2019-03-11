Balıkesir Yarış Ortaokulu Türkiye finallerinde Yarış Ortaokulu Yıldız Halk Oyunları ekibi İzmir’in Gaziemir ilçesinde düzenlenen halk oyunları bölge yarışmasında gurup birincisi olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazındı.

Yarış Ortaokulu Yıldız Halk Oyunları ekibi İzmir’in Gaziemir ilçesinde düzenlenen halk oyunları bölge yarışmasında gurup birincisi olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazındı.

Yarış Ortaokulu Yıldız Halk Oyunları ekibi katıldığı halk oyunları bölge yarışmasında geleneksel düzenlemeli kategorisinde grup birincisi olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Yarış Ortaokulu halk oyunları ekibinde yer alan öğrenciler yakaladıkları başarının ardından 13 Nisan’da Denizli’de yapılacak olan Türkiye finallerine katılmanın mutluluğu ve heyacanını yaşıyorlar. En az birinci olan öğrenciler kadar heyecanlanan veliler ise yarışmada dikkat çekti.

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